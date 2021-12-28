Ботаника и Чеканы: в этих секторах запланированы отключения света

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Поставщик сообщает, что 28 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 18/2, 18/5, бул. Дачия 26, 26/1, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 38/3, 999, 9999, бул. Траян 1, 1/1, 1/2, 1/3, 5/2 – с 09:10 до 15:00.

Сектор Чеканы:

ул. Колоница 999 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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