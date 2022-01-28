Ботаника и Чеканы: в этих секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Гэрий, 5/2, 36, 38, 38/1, 42, 46, 37, бул. Дечебал, 999, ул. Гэрий, 2, бул. Гагарина, 5-13, Пьяца Гэрий, 2 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Индустриалэ, 54, 77, Лунка Быкулуй, 29, 33, 41, 41/1, Узинелор, 104, 120-188, 171, 211-249, 9999 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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