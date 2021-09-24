Ботаника и Центр: где 24 сентября не будет света

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Поставщик сообщает о запланированных перерывах в поставках электрической энергии на пятницу.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Грэдеску 4 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Яловень 96, 96/3, 98/1, 98/3, 100, 100A, B, 100/1, 100/3 – с 08:45 до 16:00;

ул. Г. Асаки 50 – с 13:00 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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