Ботаника и Буюканы: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 19 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Килия, 73, Фрумоаса, 12, 13, 15, Хынчештское шоссе, 13, 20, 22B, Лэпушней, 3, 4, 4V, 6, 7, Музелор, 8, Н. Морошану, 1, Онешть, 2, Валя Дическу, 53 – с 09:00 до 13:00;

бул. Дачия, 35, 35/1, 37/1, 37/1A, 39/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

бул. Алба-Юлия, 206, 206/1, Балканское шоссе, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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