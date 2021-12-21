Ботаника и Буюканы: в этих секторах не будет света во вторник

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 21 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Буребиста, 66/2, Сармизеджетуса, 35, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39A, 39/2, 41, 41/1, – частично с 11:15 до 16:45. бул. Дачия, 32/1, 34/1, 36, 36A, 38 – с 09:00 до 13:00. В. Кручий, 1/1, 2, Нуфэрилор, 18/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

шос. Балкань, Трушены – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.