Ботаника, Чеканы и Рышкановка: где сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что в последний день ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобля, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 149, 157, 157/1, 159, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Думенюк, 2, 12A, 18, 999, М. чел Бэтрын, 40, 42, 42 блок 1, 2, 3, 4, 5 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 10 – с 09:30 до 13:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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