Ботаника и Центр: в этих секторах сегодня не будет электричества

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Поставщик услуги сообщает, что в этот четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 16/2, 16/2A – с 09:00 до 17:00.

ул. Мунчешть, 145/3 – с 10:00 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Менюк, 3, Г. Асаки, 4, шоссе Хынчешть, 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, В. Дическу, 45-49, пер. В. Дическу, 12 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Матеевича, 11, В. Александри, 8, 14 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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