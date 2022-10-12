Ботаника, Центр, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 12 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботева, 19/1, 19/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Щусева, 3, Букурешть, 9999, Кицкань 3-19, 6-30, Кочиерь, 1-5,4, Кошница, 1-21, 2-20, пер. Фиерарилор, 7, 10-12, Гырлицей, 1,2, И. Инкулец, 3-17, 4-14, 33, 43, Измаил, 2, 3, 16-38, 999, Л. Толстого, 2-18, 3-5, Мерешень, 1-7, 2-6, П. Халиппа, 18-20, Суручень, 2-6, 5, Тигина, 2/3, Валя Подулуй, 2, бул. Дачия, 999 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий, 3/2, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:25 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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