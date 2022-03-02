Ботаника, Центр, Рышкановка: в этих секторах не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Б. Веке, 2, 8/2, 21, 21 блок A, B; Чернэуць, 3, Куза-Водэ, 5/2, 5/2A, 5/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, Поамей, 5-17, Помпиерилор, 16A, Сармизеджетуса, 48/8, 48, 48/12 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. В. Докучаева, 4 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11, 13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 16-30, И. Заикин, 64-84, M. луй Бурчел, 9, 23, 27, 35-51, М. Витязул, 20, Кантонулуй, 2/4 – с 09:10 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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