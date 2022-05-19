Ботаника, Центр, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 66/2 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Ал. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:10 до 18:00.

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Поштей, 91, 92, Петрикань, 19, 19/5, 86, 174 – с 09:10 до 16:15.

ул. М. Костин, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, Московский пр-т, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 – с 09:00 до 17:00.

ул. Б.-Воевод, 1, 1 блок C, 1 блок D, 1/1, 1/2, 999, Киев, 3, 5/3, 7, 9, 9/1, 11 – с 09:10 до 17:00.

Московский пр-т, 3/3 – с 09:05 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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