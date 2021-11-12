Ботаника, Центр, Рышкановка: где сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что в пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Салкымилор, 22/4, 22/5 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци, 38, Болгарская, 5, 26, М. Когэлничану, 2-28, 1-29, 999, Тигина, 6, 12, 13 – с 08:45 до 16:00.

ул. Галац, 44, Д. Скиноасей, 3, 3A – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо, 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 17/3, Киев, 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, Н. Димо, 11/5, 13/3, 13/4A, 17/3, 17/4 – с 09:00 до 17:00.

ул. Албишоара, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей, 3/1, 7, пер. 1 Крамей, 3-11, пер. 2 Крамей, 7-9, пер. 3 Крамей, 3, 7, И. Заикин, 24-60, 51, 9001, Моара Рошие, 23-49, 26-30, М. луй Бурчел, 39/1, 49 – с 11:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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