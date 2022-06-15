Ботаника, Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

0

Поставщик услуги сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. К. Брынкуш, 110, 110B, 110C, 112, Дачия, 13, Дечебал, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, 139, пер. 1 Львов, 66 – с 13:00 до 17:00.

бул. Траян, 21, 21/5, 23, 23/1, 23/1A, 23/2, 23/3, 23/5, 25 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть, 999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану, 1 – с 10:00 до 17:00.

ул. Н. Димо, 29/1 – с 09:05 до 13:00.

Московский пр-т, 20/2 – с 13:05 до 17:00.

ул. К. Брынковяну, 25-33, 26-30, Криулень, 60-82, 65-85, пер. Криулень, 40, 60, Дойна, 84-90, 113-121, Хотин, 1-47, 20-60, Л. Дамиан, 59-81, 60-82, Молдовица, 6-28, 29-45, Т. Екатерина, 18-48, 33-59, Тимишоара, 8, 18-46, 17-45, В. Крэсеску, 50-72, 53-79, пер. В. Крэсеску, 34-58, 35-59 – с 09:15 до 17:00.

ул. А. С. Рэдэуцану, 48, Буковиней, 999, О. Врабие, 6, 16, 47 , пер. 2 О. Врабие, 11, 20, 26, О. Яшь-Кишинэу, 3-5, 10, 62-70, Г. Пынтя, 50-54, 60, 66, 129, 137 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.