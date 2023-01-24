Ботаника, Центр и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Др. Бэчоюлуй, 180-196, Гренобля, 184-194 – с 09:10 до 16:00.

ул. А. Попович, 1-19, 2-20, Минск, 12-24, 37-49, Н. Титулеску, 1-25, 8-10, 10/4, 10A, Пандурилор, 62, 68, 70/1, 70/2, Сармизеджетуса, 9999, Шоймарь, 8A, 12, Т. Ноуэ, 1-39, 2-38 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 137A, 141, Букурешть, 106, 140/1, М. П. Мовилэ, 4-6, 5, С. Лазо, 7 – с 09:30 до 17:00.

ул. Сф. Штефан, 21, 23, 43, Сихаструлуй, 42, 79A, 9990 – с 09:00 до 17:00 (на 4 часа).

Сектор Чеканы:

ул. П. Ыналт, 14, 14/2,16, 20/6 – с 09:00 до 17:00.

ул. И. Репин, 1-19, 2-10, Н. Григореску, 1-9, 2-18, Отоваска, 1-7, П. Ыналт, 22/1 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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