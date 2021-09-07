Ботаника, Буюканы, Рышкановка – в этих секторах ожидаются отключения света

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Поставщик сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 70, 70/2, 70/3, 72, Трандафирилор 1, 1/1 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Д. Таберей 61A, В. Лупу 28, 53, 55, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 9001 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 16 – с 09:00 до 17:00.

ул. В. Бадиу 13-19, 22-38, Хотин 1-18, Путней 10, 49-63, 50-66, 9990, К. Брынковяну 24, 24B, 29A, 33A, 35, Е. Теодоройю 2-32, 13-33, А. Теодорович 17, Тимишоара 1-15, 2-16 – с 09:30 до 17:30.

ул. Албишоара 68, 68/1, 68/3, 68/2, 68/4, 70, 70/1, 72/5, 999, A. Хыждеу 66/1, Б. П. Хашдеу 20, 22, 26, Б. Вестире 15/2, Моара Рошие 20, 20 бл. 1, 2, 3, 30/1, 30/7, 30/8 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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