Ботаника, Буюканы и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 15 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград 1, 7, 16, 19/1B, Бутукулуй 2, 10, К. Брынкуш 5, 9, 112-116, 121-133, 124-146, 9999, Куза-Водэ 2A, Львов 61-79, пер. 2 Львов 5, 61-85, пер. 3 Львов 56-58, пер. 4 Львов 63-95, пер. 5 Львов 1, 3, 11A, Прага 51-79, 62-80, пер. Прага 12-20, 61, пер. 2 Прага 12, 16, 18, 20/1, Сармизеджетуса 16, 16A, 18, 18/5, София 10, Загреб 1-3, 2-4 – с 09:00 до 13:00;

ул. Албица 1-9, 6-12, 38, А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчой Ной 1-31, 2-30, 735, 999, пер. Бэчой 3, 9/1, пер. Буребиста 13, Косашилор 1-7, 2-4, Декабристов 54, Г. Безвикони 5-17, 6-16, 999, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Градина Ботаника 9, 999, Имашулуй 1, 2-28, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263-271, 404, 426, 598-706, 605, 9999, Музелор 2-20, 3-21, Н. Йорга 12, Пэдурий 8-18, 13-25, Пэшунилор 5, 10/1, Подул де Флорь 1-17, 2-28, Ревака 2-6, 3, пер. Ревака 2-4, С. Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй 999, В. Зарзэр 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр 3-28, 15-35, В. Тулник 3-23, 6-18 – с 09:10 до 20:20;

ул. Н. Титулеску 1, п. 1-5 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 122/1, И.Л. Караджале 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца 7-31, 10-12, 18-28, Сучава 112, В. Строеску 12/1, 16A, Вишинилор 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00;

ул. М. Витязул 4 – с 09:10 до 20:20.

Сектор Чеканы:

ул. К. Басарабией 100 – с 09:10 до 20:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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