Ботаника, Буюканы и Центр: в этих секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 1 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 89, 91A, Сармизеджетуса, 6, 6/2, 8, 10 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 51/1, 51/2 – с 09:00 до 13:00 ;

ул. Каля Ешилор, 19 – с 13:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00;

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:00;

ул. Академика И. Гросул, 1-7, 2-10, Академией, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоая, 1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Друмул Скиноасей, 3, 3A, Галац, 44 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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