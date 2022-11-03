Ботаника, Буюканы и Центр: в этих секторах сегодня не будет света

Ботаника, Буюканы и Центр: в этих секторах сегодня не будет света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 3 ноября в Кишинёве будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

  • ул. Пандурилор, 21 – с 09:00 до 13:00;
  • ул. Буребиста, 3, 5/2, 5/2A – с 13:00 до 17:00;
  • ул. Бэчоий Ной, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/8, 16, 16/1, 16/2, пер. Бэчой Ной, 14, 16/1 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Буюканы:

  • ул. Е. Кока, 24-30, 47-55, И. Крянгэ, 20/2 – с 09:20 до 12:00.

Сектор Центр: 

  • ул. В. Александри, 82, 123, 125, 129, Митрополит Варлаам, 78 – с 13:00 до 17:00;
  • ул. 31 Августа, 78, А. Пушкина, 21, Штефана чел Маре, 999, 9999, ПВНС 1, 999, 9999 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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