Ботаника, Буюканы и Центр: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 7 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 31/1, 33, 35, 35/2, 35/3A, 35/4, 37, 37/1, 39/2, 39/4 – с 09:00 до 13:00;

бул. Куза-Водэ, 23, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, Гика-Водэ, 1/3, Индепенденцей, 26/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Букурией, 1/3, 1/6, 12A, 14, Каля Ешилор, 2/5, Колумна, 170 – с 09:20 до 17:00;

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 232, 236B, 240, 240/1, 9002 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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