Ботаника, Буюканы, Центр: в этих секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобля, 205/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. М. Дософтей, 124, П. Мовилэ, 35, бул. Штефана чел Маре, 162, 162 блок B, 180, 182, 182/1, 184, Т. Чорбэ, 32/1, 32/1 блок A, 32/1 блок B, 32/2, 38 – с 09:20 до 17:20.

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Менюк, 3, Г. Асаки, 4, шос. Хынчешть, 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, В. Дическу, 45, 47, 49, пер. В. Дическу, 12 – с 09:00 до 13:00.

шос. Хынчешть, 32, 34/1, 34/2, M. Г. Гросу, 17, 17A, T. Георге, 8, В. Дическу, 67 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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