Ботаника, Буюканы, Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 16 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград, 1, 7, 16, 19/1B, Бутукулуй , 10, К. Брынкуш, 5, 9, 112-116, 121-133, 124-146, 9999, Куза-Водэ, 2A, Львов, 6 1-79, пер. 2 Львов, 5, 61-85, пер. 3 Львов, 56-58, пер. 4 Львов, 63-95, пер. 5 Львов, 1 , 3, 11A, Прага, 51-79, 62-80, пер. Прага, 12-20, 61, пер. 2 Прага, 12, 16, 18, 20/1, Сармизеджетуса, 16, 16A, 18, 18/5, София, 10, Загреб, 1-3, 2-4 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Некулче, 22 – с 09:10 до 21:10;

ул. Алба-Юлия, 122/1, И.Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 232, 236B, 240/1, 240, 9002 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. 8 Марта, 37-115, 38-120, В. Бадиу, 70, Кэлушарь, 10-48, 13-41, 65, Конструкторилор, 8-86, 39-147, Монтана, 10-34, 11-23, Подгоренилор, 75-85, Поштей, 35-53, 78-100, пер. Поштей, 14 – с 09:15 до 13:00;

пер. Криулень, 8-58, 13-63, Питуличий, 15-29, Подгоренилор, 5, 67, 76, 76/7, 88A, 93-97, 94-126 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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