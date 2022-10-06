Ботаника, Буюканы, Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 6 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботева, 13/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть, 999, Хынчештское шоссе, 256, 256/1 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. Чишмеле, 35, 39, 41, Кризантемелор, 3-25, 6-22, Яловень, 32-64, 33-67, 303, 999, 9999, Спикулуй, 1, 8, Вылчеле, 33-43, 34-46 – с 09:15 до 16:30;

ул. Сучава, 112, Сэлкуца, 16 – с 09:30 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 68/1 – с 09:20 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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