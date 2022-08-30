Ботаника, Буюканы, Центр и Чеканы: в этих секторах сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 30 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

бул. Дачия 2, 4, 4/1, 6, 6A, 8, 9, 9999, Христо Ботев 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3A, 5/4, 7/1, 7/2, 9 – с 09:00 до 13:00;

ул. Градина Ботаника 15 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба Юлия 122/1, Л. Караджале 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца 7-31, 10-12, 18-28, Сучава 112, В. Строеску 12/1, 16A, Вишиеилор 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00;

бул. Алба Юлия 10 – с 09:30 до 17:00;

ул. М. Витязул – с 09:00 до 20:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 29-43, 46-72, 90, 999, 9999, Градинилор 21, 23/1, Г. Уреке 14, 23/1, 30, 36, Измаил 75, 77, Св. Георге 32, 34, 40/1, Св. Петру 14 – с 13:00 до 17:00;

ул. Крихан Антон 1-9, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-54, Друмул Виилор 1-3, 11A, Лакулуй 1-27, 6-32, пер. Паркулуй 4, Валя Дическу 4-42, 5-25 – с 14:30 – 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть 1-13, 24-32, 27-35, Кэлугэрень 1-11, 2-14, Думбрава Рошие 18, Флорень 1/1, 1A, 2, 2A, пер. Мерень 1-3, 4-16, Подул Ыналт 9, Вадул луй Водэ 19-23, 999, 9001, 9999, 30-50, 62, 62/2, 62/3, 68-70, В. Вэрзару 1, Васлуй 1-11, 2-12, В. Бузеску 1-7 – с 09:00 – 16:00;

ул. Варница 14/2 – с 09:00 до 16:00;

ул. Г. Гимпу 25, Мирча чел Бэтрын 48, 58, 999, Н. М. Спэтару 30, Н. Сулак 4, 8, 8/3, 8 (блок 1,2) – с 09:10 до 14:00;

ул. Загреб 2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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