Ботаническому саду исполняется 70 лет

Он был основан в 1950 году на Буюканах, а, начиная с 1973 года, продолжил свою историю в юго-восточной части Кишинева – в секторе Ботаника, став с тех пор одним из самых излюбленных мест для кишиневцев и одним из самых привлекательных туристических объектов.

День рождения Ботанического сада – это повод принести дань уважения его основателю, академику Александру Чуботару, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный. Выдающийся ученый, его единомышленники и коллеги построили парк от основания – шаг за шагом, деревце за деревцем, внеся существенный вклад в присвоение Ботаническому саду статуса научно-исследовательского института, подчеркнула она.

Более трех десятилетий ныне покойный Александру Чуботару был директором данного учреждения, вдохновителем и двигателем многочисленных научно-исследовательских, организационных и партнерских проектов, которые содействовали славному развитию Ботанического сада и его сохранению в самые трудные времена. Сегодня Национальный ботанический сад (институт) имени Александру Чуботару занимает площадь в 104 гектара и насчитывает порядка 10 тысяч видов, разновидностей, форм и растений, круглый год радующих взгляд и сердце посетителей.