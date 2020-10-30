Ботаническому саду исполняется 70 лет

Он был основан в 1950 году на Буюканах, а, начиная с 1973 года, продолжил свою историю в юго-восточной части Кишинева – в секторе Ботаника, став с тех пор одним из самых излюбленных мест для кишиневцев и одним из самых привлекательных туристических объектов.
День рождения Ботанического сада – это повод принести дань уважения его основателю, академику Александру Чуботару, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный. Выдающийся ученый, его единомышленники и коллеги построили парк от основания – шаг за шагом, деревце за деревцем, внеся существенный вклад в присвоение Ботаническому саду статуса научно-исследовательского института, подчеркнула она.
Более трех десятилетий ныне покойный Александру Чуботару был директором данного учреждения, вдохновителем и двигателем многочисленных научно-исследовательских, организационных и партнерских проектов, которые содействовали славному развитию Ботанического сада и его сохранению в самые трудные времена. Сегодня Национальный ботанический сад (институт) имени Александру Чуботару занимает площадь в 104 гектара и насчитывает порядка 10 тысяч видов, разновидностей, форм и растений, круглый год радующих взгляд и сердце посетителей.
– От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично искренне поздравляю и выражаю слова благодарности всем бывшим и нынешним сотрудникам Института. Заверяю, что мы будем рядом с Вами в усилиях по дальнейшему освоению и развитию потенциала Ботанического сада. Мы хотим, чтобы он и впредь был достоин энтузиазма тех, кто семь десятилетий назад стоял у его истоков, а также процветающего будущего в ряду самых элегантных парков мира, – подчеркнула она.
С поздравлением выступил и Ион Кику.
– Ещё многое предстоит сделать, чтобы вернуть Национальному ботаническому саду эстетическую красоту прошлых лет. Несмотря на сложные времена, которые переживает общество из-за нового пандемического кризиса COVID-19, заверяю вас, что будут определены ресурсы и решения для его поддержания и развития. В этот юбилейный день мы искренне желаем здоровья, творческих сил и новых успехов исследователям и сотрудникам Национального ботанического сада, – отметил он.
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