Борис Лупашку займёт место Домники Маноле в КС

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Борис Лупашку был избран новым судьёй КС. За него проголосовали 56 депутатов. Кандидатура Лупашку была предложена после того, как избранники отозвали мандат у Домники Маноле.

Новоиспечённый член КС принёс присягу на заседании парламента.

С 1979 по 2006 годы Лупашку работал прокурором. Он занимал должность главы управления в Генеральной прокуратуре, был прокурором муниципия Кишинёв, а также прокурором по особым делам в ГП. С 2006 по 2019 годы занимался адвокатской деятельностью.

Лупашку окончил факультет права Молдавского государственного университета, знает молдавский, русский и французский языки.

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