В столице доминирует омикрон-штамм, – заявление

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На сегодняшнем совещании глав служб примарии врио начальника Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ призвал представителей муниципальных структур правильно носить маски и обязать к этому всех работников, если в кабинете находится больше двух человек.

– В Кишинёве преобладает омикрон-штамм коронавируса. Необходимо обязательно носить маску, — уточнил Гылкэ.

В то же время он отметил, что высокая степень передачи этого штамма привела к введению в городе “оранжевого кода” эпидемиологической опасности.

– Решения Муниципальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью направлены на предотвращение распространения вируса. Необходимы обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в том числе в офисах, на остановках, в магазинах, общественном транспорте, чтобы снизить уровень заражения, — пояснил Гылкэ.

Чиновник попросил руководителей муниципальных предприятий следить за уровнем вакцинации в учреждениях, которые они возглавляют, и убеждать сотрудников делать прививки, пишет moldpres.md.

– Вакцинация — лучшая мера для предотвращения пандемии коронавируса, — заключил он.

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