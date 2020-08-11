Борис Гылкэ: Пандемия COVID-19 продолжается, и мы должны научиться жить с этим

Борис Гылкэ: Пандемия COVID-19 продолжается, и мы должны научиться жить с этим

Заместитель начальника Управления социального обеспечения и здравоохранения Борис Гылкэ заявил на заседании Муниципального совета Кишинёва, что “пандемия коронавируса носит постоянный характер, мы должны научиться жить с ней и соблюдать меры по предотвращению заражения COVID-19”.

По словам Гылкэ, общественный транспорт является основным средством распространения коронавирусной инфекции, так как пассажиры не соблюдают меры по предотвращению заражения. В то же время он сообщил, что половина случаев коронавируса в стране зарегистрирована в Кишинёве, а в муниципальных учреждениях здравоохранения в настоящее время есть 248 свободных коек для инфицированных, передаёт moldpres.md.

По состоянию на 11 августа общее количество заболевших за всё время пандемии в нашей стране достигло 28 223. Вылечились 19 740 человек, скончались 857.

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