Борьба за телефон обернулась переломом руки

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В дежурную часть Октябрьского РОВД поступил звонок от горожанина. Он сообщил, что во время ссоры с сожительницей нанёс ей несколько ударов.

Правоохранители выяснили: в тот день 27-летний тираспольчанин вернулся домой подвыпившим. Это очень не понравилось его возлюбленной. Произошёл конфликт. По словам мужчины, он нанёс несколько ударов по лицу оппонентке. Когда женщина взяла мобильный сожителя, он стал вырывать гаджет. Дальнейшая борьба за телефон 25-летней тираспольчанке обернулась закрытым переломом руки.

Потерпевшая написала в милицию заявление о рукоприкладстве. За причинение вреда здоровью агрессору предстоит ответить по закону.

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