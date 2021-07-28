Борьба с жарой: в столичных троллейбусах пассажирам будут раздавать воду

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Как сообщили в МП “Управление электротранспорта Кишинёва”, во время аномальной жары пассажиры троллейбусов будут обеспечены питьевой водой.

Её можно попросить во время поездки у обслуживающего персонала – кондуктора, водителя или на конечной остановке транспортного средства, пишет moldpres.md. Данная мера, принятая муниципальными властями, направлена ​​на поддержку граждан и предотвращение проблем со здоровьем в условиях аномально высокой температуры воздуха.

Напомним, синоптики объявили “жёлтый код” опасности из-за жары до 1 августа. В этот период на всей территории страны максимальная температура воздуха достигнет +35°C.

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