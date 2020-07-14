Борьба с амброзией: за неделю полиция составила полсотни протоколов

Борьба с амброзией: за неделю полиция составила полсотни протоколов

Борьба с амброзией во всех секторах столицы продолжается. Только на прошлой неделе полиция составила более 50 протоколов о нарушениях для физических и юридических лиц.

Большинство нарушений были выявлены в секторах Чеканы (14 протоколов) и Центр (13 протоколов), пишет publika.md. Помимо этого, преторами секторов было составлено 57 распоряжений.

Власти напоминают владельцам земельных участков об обязанности уничтожать амброзию. Нарушителям грозят штрафы от 900 до 1 800 леев для физических лиц и от 3 000 до 9 000 леев для юридических.

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