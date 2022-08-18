Борьба с амброзией в Кишинёве: проведены работы на общей площади в 0,28 га

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На прошлой неделе сотрудники Ассоциации зелёного хозяйства провели работы на общей площади 0,28 га с применением технических методов в секторах Ботаника, Буюканы и Рышкановка, по ул. Петриканская, ул. Албишоара, пересечение ул. Измаильской и ул. Г. Уреке, на Мунчештском шоссе, Балканском шоссе, бул. Куза-Водэ и в «Долине роз».

Также, по словам генерального примара муниципия Иона Чебана, подготовлена ​​брошюра «Стоп, амброзия», которую предстоит распечатать и раздать жителям города. В ней содержится информация о действиях местных властей по борьбе с амброзией, рассказывается, в чём опасность этого растения и какие штрафы предусмотрены для экономических агентов, не занимающихся её ликвидацией. Кроме того, в брошюре также будут указаны адреса, по которым жители столицы могут обратиться с просьбой об искоренении сорняка.

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