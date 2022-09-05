Борьба с амброзией: социалисты предлагают включить антигистаминные препараты в список компенсируемых лекарств (ВИДЕО)

Борьба с амброзией: социалисты предлагают включить антигистаминные препараты в список компенсируемых лекарств (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва предлагает увеличить штрафы для владельцев участков, которые не борются с амброзией. При этом необходимо участие Национального агентства по безопасности продуктов питания и Агентства окружающей среды в борьбе с амброзией на прилегающих к муниципию территориях, поскольку у местных властей на это нет средств. Об этом на брифинге для прессы говорила мунсоветник Партии социалистов Александра Толочко. 

– По инициативе Партии социалистов на уровне муниципия уже выделены деньги на борьбу с амброзией, но для эффективного решения проблемы нужно участие правительства, — отметила она, обратив внимание на несогласованность действий Министерства здравоохранения и профильного муниципального управления.

Александра Толочко добавила, что две недели назад муниципальные советники от Партии социалистов дали поручение главе  муниципального управления здравоохранения Борису Гылкэ определить медикаменты, помогающие справляться с аллергическими симптомами амброзии. Их можно включить в список компенсируемых лекарств. Необходимо также составить списки людей, страдающих от этого опасного для здоровья растения, считают в ПСРМ.

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