Booster 2: Ревакцинация от COVID-19 стартует с понедельника

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Граждане, получившие первую бустерную дозу вакцины от коронавируса, смогут получить вторую, начиная с 25 июля. Соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения.

На вторую ревакцинацию приоритетно приглашаются граждане старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, воспитанники и работники интернатов и центров размещения, медицинские работники, работники социальных служб, сферы образования, правоохранительных структур. Рекомендуется введение второй бустерной дозы лицам с тяжёлым иммунодефицитом в возрасте 18 лет и старше. Граждане иных категорий также могут ревакцинироваться по запросу.

Иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer/BioNTech или Spikevax/Moderna по прошествии не менее четырёх месяцев после первой бустерной дозы.

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