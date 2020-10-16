Большинство махинаций с банковскими картами проводятся без их присутствия

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Около 90% махинаций с банковскими картами совершаются без физического присутствия карты, с использованием ее номера методами “social engineering”. Другими словами, держатели карт раскрывают мошенникам конфиденциальную информацию, такую как: полный номер карты, состоящий из 16 цифр, коды безопасности CVV/CVC2, единичные пароли, отправленные через SMS и т. д.

По данным Национального банка Молдовы, в международной практике используется показатель, отражающий размер мошенничества с банковскими картами. Речь идет о соотношении объема мошенничества и стоимости операций с платежными картами. Этот показатель за второй квартал текущего года составляет 0,015% от общей суммы сделок, осуществленных с карточками, выпущенными в Республике Молдова, и по-прежнему ниже на 0,041% по сравнению с уровнем мошенничества в европейских странах, передаёт ipn.md.

Хотя объем такого рода мошенничества вырос во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер мошенничества в последнем квартале ниже, чем было зарегистрировано, например, в конце 2017 года. По данным НБМ, это снижение обусловлено усилиями банков по укреплению мер безопасности, применяемых при осуществлении операций с платежными картами.

Держатели карт могут подвергаться риску мошенничества, если они используют свои карты на незащищенных платежных платформах, что впоследствии вызывает потенциальную утечку информации. Кроме того, если используют их на платформах, которые не имеют дополнительные меры обеспечения безопасности платежей (3D security). Сайт торговца защищен, если его адрес начинается с https://, что указывает на шифрование передаваемой информации, а существование мер 3D security упоминается на веб-странице платежной платформы вместе с логотипами платежных систем с картой.

В случае возникновения подозрений в несанкционированном использовании платежной карты необходимо, чтобы ее держатель немедленно связался с банком-эмитентом и потребовал блокировки карты. Услуги поддержки клиентов банков доступны круглосуточно (24/7/365), в том числе через веб-приложения или мобильное удаленное обслуживание.

Что касается возможности восстановления финансовых потерь, то это зависит от объема, типа мошенничества и факторов, которые способствовали его производству. Банки-эмитенты, одновременно с получением запроса от держателя карты об оспаривании несанкционированных операций, предпринимают немедленные шаги для их выявления и разрешения. Кроме того, клиентам рекомендуется подавать заявки в органы уголовного преследования для принятия мер по возмещению украденных денежных средств и привлечению к ответственности мошенников.

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