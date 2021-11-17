Большинство граждан поддерживают взвешенную внешнюю политику, которую на посту президента продвигал Додон

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55% граждан считают, что Молдова должна сотрудничать и с Россией, и с Европой. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

18% граждан полагают, что Молдова должна быть ориентирована на сотрудничество исключительно с ЕС. Столько же выступают за сотрудничество только с Россией. 5% видят будущее Молдовы в объединении с Румынией. 4% не знают или отказались ответить на вопрос.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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