Большие победы маленькой диаспоры

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Каролина Ветрова: «Имя руководителя должно быть на слуху по его конкретным делам»

Беседы главного редактора

Многие граждане Молдовы, уехавшие на ПМЖ в другие страны, не теряют своих связей с родиной. Они объединяются в общины, чтят традиции, обмениваются опытом, интересуются новостями, участвуют в различных мероприятиях.

О том, чем живёт Молдавская община Воронежской области, главный редактор «АиФ в Молдове» беседует с её председателем, членом Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, генеральным директором ООО «Торговый дом РМ» Каролиной Ветровой.

ДОСЬЕ

Каролина Ветрова – председатель Молдавской общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, генеральный директор ООО «Торговый дом РМ», член Совета гражданского общества при президенте И. Додоне. Награждена Почётной грамотой правительства Воронежской области (2019) и множеством благодарственных писем.

Близнец Кишинёва

– Госпожа Ветрова, у меня создалось впечатление, что в Воронеже живёт больше молдаван, чем в других российских городах. Довольно часто от знакомых, уезжавших в Россию по программе переселения соотечественников, приходилось слышать, что они именно этот город выбрали местом своего проживания. Чем привлекает Воронеж наших граждан?

– Воронеж привлекает переселенцев двумя факторами – климатом и ментальностью его жителей. Наша семья до приезда в этот город четыре года прожила в Липецке, но всё время были мысли о поиске более комфортного для жизни региона. Мама, приезжавшая к нам в гости, посоветовала обратить внимание на Воронеж. Путь её следования к нам в Липецк пролегал через этот город. Из общения с попутчиками она сделала вывод, что воронежцы более открытые, душевные люди. Мы прислушались к совету мамы и несколько раз приезжали с супругом познакомиться с городом. Я даже устраивала маленькие проверки, чтобы посмотреть на реакцию местных жителей: ставила тележку в супермаркете неправильно, становилась в проходе, создавая препятствие на пути идущих. Их очень вежливые просьбы посторониться меня подкупили.

Одна из наших поездок в Воронеж пришлась на тёплое время года. Тогда мы попали на магическую улицу – Комиссаржевской, где расположен Никитский сад, обнесённый чугунными решётками. Эти решётки в сочетании с цветущими каштанами нам так напомнили Кишинёв, что мы для себя решили: переезжаем в Воронеж. И не ошиблись. В этом городе ментальность людей ближе к нашей, молдавской. Здесь подскажут, как можно решить вопрос, проблему, порекомендуют человека, помогут в трудные минуты. Психологический климат более приближён к молдавскому – люди общаются между собой, поддерживают отношения. И по своей структуре города схожи, то же деление на микрорайоны, перпендикулярное расположение улиц относительно главных дорог. Три делегации из РМ, приезжавшие к нам на Дни Молдовы, были приятно удивлены тем, насколько Воронеж напоминает им Кишинёв – расположением кварталов, фасадами зданий.

Три поколения переселенцев

– Имеется ли статистика граждан Молдовы, переселившихся в рамках программы соотечественников в город Воронеж и его область?

– Со статистикой очень сложно, потому что точными данными не владеют даже сами госструктуры. Они могут назвать количество переехавших молдаван, которые участвовали в программе по переселению, но некоторые прописываются в Воронеже и уезжают работать в Москву. Наши бывшие соотечественники программу прошли, а потом неизвестно, по какой статистике их искать. Для России – мы граждане РФ, поэтому выпадаем из миграционного звена.

– Большая ли диаспора в Воронеже?

– По приблизительным подсчётам, порядка двух тысяч человек в городе и около десяти тысяч в области, но сказать, что они все объединены и занимаются общим делом, не могу, так как здесь несколько поколений переселенцев. Первые приехали в советское время, 35–40 лет назад. Они – не граждане РМ, но её уроженцы, ощущают себя молдаванами, варят мамалыгу, плачут, когда слышат молдавские песни, радуются услышанной родной речи. Ко второму поколению переселенцев я отношу тех, кто переехал в Воронеж в последние пять лет. Их количественно как бы больше, но в работе молдавской общины они участвуют меньше, так как многие только обосновываются – взяли ипотеку, устроились на работу, обзавелись окружением. Как правило, у них не остаётся времени на общественные дела. Я знаю, что со временем ностальгия всё равно всколыхнётся – наш геном очень сильный. Так и выходит: как только люди становятся более-менее на ноги, начинают скучать по Родине, тогда, узнав о существовании диаспоры, и приходят к нам. Сейчас уже пришла третья волна. Они меня очень радуют, так как высокоответственные, участвуют в выборах, даже если надо ехать на избирательный участок за сотни километров от Воронежа. Они одновременно и деликатные, и всегда рядом. Может быть, это связано с тем, что наблюдают результаты моей деятельности, видят, к чему движемся, и хотят в этом помочь. Я им очень рада.

Прививка Мэрцишором

– Как давно вы возглавляете молдавскую диаспору в Воронеже? Сложно пришлось в начале? Кто помогал познавать тонкости этой работы?

– Я возглавляю молдавскую общину с ноября 2017 года, куда меня привели наши соотечественники. Когда мы переехали в Воронеж, как раз искали руководителя молдавской диаспоры области. С радостью откликнулась на предложение, потому что за четыре года обустройства в РФ случился огромный информационный вакуум, а тут представлялась возможность работать и общаться с большим количеством людей.

На собрании была утверждена руководителем общины. Скажу честно, первые полгода я вообще не понимала, что должна делать. Все говорили, что нужно работать, а что и как делать, никто не подсказывал. Но за шесть месяцев я созрела, постепенно стала понимать, куда и как следует двигаться. Отправной точкой был Мэрцишор-2018, он стал своеобразной качественной прививкой. На мероприятии собрались представители почти всех объединений молдаван России. Я поняла, что можно и с послом в дальнейшем взаимодействовать, и с нашими общинами делиться опытом. После этого легко составился план, по которому мы весь год работали, а по итогам 2018-го – Года Штефана чел Маре – стали обладателями Гран-при среди диаспор, отмеченных экс-президентом Игорем Додоном. Получилось, что маленькая диаспора, которая только заявила о себе, оказалась лучшей в прославлении господаря Молдовы. Плюс ко всему я для себя уяснила, что имя руководителя должно быть на слуху по его конкретным делам.

– Как переселенцы узнают о молдавской общине?

– В основном мы используем соцсети. Ведь не все смотрят телевизор или включают его не в то время, когда у нас появляется возможность выйти в эфир. Хотя были примеры, когда в общину люди приходили именно после телеэфира. И ещё нас находят во время различных мероприятий, о которых мы информируем через прессу. Также выяснилось, что некоторые вышли на нас через запрос в поисковых системах.

С именем Пушкина

– Какие проекты реализуются диаспорой?

– Я бы сказала, что мы работаем не по отдельным проектам, а по направлениям. На данный момент у нас выделены восемь направлений, семь из которых – рабочие, а восьмое – спортивное – начнём развивать, когда будут ослаблены ковидные ограничения. Первое направление – языковое, это поддержание уровня молдавского языка и участие в мероприятиях по сохранению русского языка на территории области.

Мы популяризируем творчество молдавских писателей. В 2018 году провели мероприятие к 90-летию Иона Друцэ, при поддержке аппарата президента нами создана библиотека молдавской литературы. Мы участвуем в программах по сохранению русского языка, организованных в России. В проекте «И сохраним тебя, русская речь…» мы всегда рассказываем о Пушкине в Молдове. В 2019 году был проведён конкурс сочинений, где члены нашей общины заняли первое место. Читаются стихи Пушкина на двух языках. Мы привозили делегацию из представителей российских вузов в дом-музей Пушкина в Кишинёве. Лично знакома с руководством дома-музея, в последней моей поездке в Молдову договорились о взаимодействии. Для нас очень важно правильное отношение к русскому языку.

Второе направление – образование. Мы понимаем, что без обмена опытом, преподавателями, без каких-то совместных проектов, без участия в конференциях и в разных встречах невозможно двигаться дальше. Есть огромный интерес воронежских вузов к молдавским студентам. Есть интерес к обмену педагогами. Так как не во всех молдавских вузах сегодня изучают дисциплины на русском языке, есть возможность предоставить преподавателя в онлайн-формате. Недавно к нам пришло предложение от Лесотехнического университета, и ведутся переговоры с Кишинёвским агроуниверситетом об обмене студентами на полгода.

Ты понимаешь, что твоей культурой проникаются люди, живущие в России, благодаря тому,

что ты начала потихонечку это поле вспахивать и засеивать. Я считаю, что культурный обмен

выставками, между библиотеками, коллективами должен происходить, несмотря на экономические санкции. Это обогатит как молдавское население, так и россиян.

На данный момент есть запрос от Технического вуза Воронежа, желающего заключить договор с профильным университетом Молдовы. Благодаря нашим усилиям медвузы Кишинёва и Воронежа подписали соглашение о сотрудничестве. Руководя общиной, я увидела, как много Россия делает в области образования.

Благодатные всходы

– Подозреваю, что одним из направлений деятельности вашей общины является культурное, ведь без культуры никуда…

– Именно. Третье направление – культурное. Сейчас из-за ограничений мы испытываем огромный голод общения. Перечислю лишь некоторые коллективы, которые имеют непосредственное отношение к Молдове. Воронежский народный хор – жемчужина области, их сцена – уровня кремлёвской. Его руководитель Вячеслав Николаевич Помельников семь лет учился и преподавал в Кишинёве. Молдавская столица дала ему образование, позволившее достичь успехов, которые он хочет показать городу во время своих гастролей. Следующий знаковый коллектив – это ансамбль «Воронежские девчата». Они напрямую общаются и сотрудничают с композитором Евгением Догой, исполняют его композиции, постоянно на связи с маэстро. И самый важный для нас коллектив, тесно с нами работающий, – Воронежский эстрадно-духовой губернаторский оркестр, которым руководит Виктор Шорин. Виктор Михайлович в юности часто бывал в Молдове. Его дядя после войны по распределению был направлен на восстановление города Атаки, поэтому до сих пор у него в Молдавии живут родственники.

До пандемии мы проводили и участвовали в большом количестве культурных мероприятий. Ждём возвращения в прежний режим работы. Хочу рассказать об одном трогательном предновогоднем сюрпризе. До сих пор в России сохранилась традиция освещать культуру разных народов. Накануне Нового года коллектив «Карнавал» подготовил и прислал замечательный видеоролик, в котором воронежская девочка в молдавском национальном костюме исполняет нашу народную песню. Это было так приятно! Ты понимаешь, что твоей культурой проникаются люди, живущие в России, благодаря тому, что ты начала потихонечку это поле вспахивать и засеивать. Я считаю, что культурный обмен выставками, между библиотеками, коллективами должен происходить, несмотря на экономические санкции. Это обогатит как молдавское население, так и россиян.

Исторические линии

– И дружить городами нужно, совместные проекты реализовывать. Читала, что у нашего города Кантемира есть побратим – Кантемировский район в Воронежской области.

– Как раз хотела сказать, что четвёртое направление в нашей работе – побратимские меж-

региональные связи. Это конкретная серьёзная работа завязывания отношений между районами. Город Кантемир в Молдове и Кантемировский район в Воронежской области связала история: в обоих населённых пунктах поместные земли одной исторической личности – Дмитрия Кантемира, имеющей важное значение и для Молдовы, и для России. Сейчас готовится подписание ещё одного соглашения о побратимстве – между Бобровским районом (одним из сильных в Воронежской области) и молдавским Глодянским районом. В Глодянах находится наш соотечественник Руслан Берник, который раньше жил в Бобровском районе. Когда-то г-н Берник задумался об установлении побратимских отношений, поэтому сейчас выступил своеобразной тягловой силой. Бобровский район нам ещё интересен и тем, что в нём родился Иван Шабанов, который в годы ВОВ погиб в Молдавии. Со временем пришло понимание, что важны не только межрегиональные, но и межэтнические связи. И тут важно показывать Молдову и Воронеж как многонациональные системы, которые, взаимодействуя между собой, могут сотрудничать и во вне, передавая друг другу опыт. Осенью прошли предварительные переговоры с Агентством межнациональных отношений Республики Молдова по вопросам взаимодействия с Национальной палатой при губернаторе Воронежской области. Я склоняюсь к тому, что нужно не просто заключать договоры о сотрудничестве, а вести активную работу, которая будет давать положительные результаты.

Экономика должна быть…

– Среди ваших должностей – гендиректор ООО «Торговый дом РМ». Подозреваю, что с ним связано ещё одно направление, в котором вы работаете.

– Так и есть, пятое направление нашей деятельности – экономическое. Мы прекрасно понимаем, что из-за санкций разрушились наши связи, рынок быстро заполнился дешёвой продукцией низкого качества. В 2019 году в Воронеже был проведён ряд встреч экономического порядка и был открыт ООО «Торговый дом РМ» с целью создания площадки для работы с продукцией молдавских производителей. Это направление для нас самое непростое, но мы потихонечку продвигаемся вперёд. Сейчас работаем над несколькими проектами, но пока находимся в процессе переговоров, озвучить какие-либо подробности не могу.

Память воинов

– Во время приезда в Молдову летом 2019 года вместе с делегацией представителей российских вузов вы посетили село Ермоклия района Штефан Водэ, где были найдены останки уроженца Воронежской области.

– Да, учитывая, что 2020-й – год празднования 75-летия Великой Победы, подготовку к нему я начала ещё в начале 2019-го в рамках нашего шестого направления – историко-патриотического. Обратилась к председателю Национального координационного комитета «Победа» РМ Алексею Петровичу с просьбой предоставить имена воронежцев, освобождавших молдавскую землю. Через три недели от Алексея пришла информация, что в селе Ермоклия района Штефан Водэ при вспашке поля были найдены останки предположительно Героя Советского Союза Ильи Петровича Маслова, проживавшего в селе Каширское, что в 60 км от Воронежа. Его именем названы улица, школа в селе, установлен бюст, есть музей. И когда мы с делегацией вузов приехали в Молдову, в первую очередь отправились в село Ермоклия к мемориалу, который был восстановлен в 2020 году, где память воина достойно сохраняется. Внучка героя была в МССР в 70-е годы и сейчас изъявила желание приехать, чтобы посетить могилу дедушки. 21 августа, в день гибели И. П. Маслова, мы провели день памяти в Каширском, администрация которого выступила с инициативой установить побратимские связи между Каширским районом и Штефан Водэ.

В историко-патриотическом направлении мы работаем над ещё одним важным проектом – о Дмитрии Кантемире, государственном деятеле, учёном, интеллектуальной гордости двух государств и народов, 350-летие которого будем отмечать в 2023 году. Предстоит очень серьёзная подготовка. В этой работе мы тесно сотрудничаем с учёным послом Молдовы в Катаре Виктором Цвиркуном.

Со временем пришло понимание, что важны не только межрегиональные, но и межэтнические связи. И тут важно показывать Молдову и Воронеж как многонациональные системы, которые, взаимодействуя между собой, могут сотрудничать и во вне, передавая друг другу опыт.

Божественное направление

– И последнее направление деятельности, не считая спортивного, это…

– Это божественное, как само число семь, направление – духовно-нравственное. Мне как-то позвонили и спросили, не хочу ли я съездить в Отрадное? Чтобы вы понимали, Отрадное имеет, кроме географического названия, ещё и сакральное. Там живёт прозорливый старец, как о нём говорят. В прошлом он – учёный, высокообразованный человек. Меня пригласили к нему домой в трапезную на беседу. О чём шла речь? Протоиерей Геннадий Заридзе создал Объединение православных учёных, в которое входит более 1000 человек. Это, как правило, люди, продвигающие православные идеи в образовании. Инициаторам встречи нужна была моя помощь в проведении конференции и открытии филиала объединения в Молдове. Такие филиалы уже есть в Беларуси, в Сербии и в ряде других стран. Конференция должна была пройти в апреле 2020 года, но из-за пандемии перенесена на неопределённый срок. Когда мы начали заниматься этой темой, пришло понимание, что из всех направлений это – самое главное, потому что Россия и Молдова – православные страны.

Источник энергии

– Часто бываете в Молдове? Если приезжаете, то по делам или отдохнуть?

– Я приезжаю в Молдову, чтобы зарядиться энергией. После поездок всегда чувствую прилив сил. Меня заряжают воздух, вода, молдавская кухня, люди, встречи с друзьями, родными, атмосфера, прогулки по городу, поездки за город, чтобы побродить по полям, путешествия по молдавским дорогам и любование ландшафтом. Ты видишь эту красоту, мысленно фотографируешь её, понимая, насколько её не хватает в Воронеже. Для себя я поняла, что хотя бы раз в полгода мне нужно приезжать в Молдову. И ещё заметила: мои поездки приободряют людей на родине, с которыми я работаю, тем, что приезжаю, что сотрудничаем, что не отложила в долгий ящик проекты и так далее.

Вопреки политической погоде

– Как считаете, смена президента отразится на работе российской диаспоры или ничто не сможет остановить то, что уже поставлено на колёса и давно работает?

– У меня в процессе этой работы постоянно появляются учителя – люди, с которых беру пример и понимаю, что так можно действовать. Одним из учителей стал бывший ректор строительного университета Игорь Степанович Суровцев, который стоял у истоков межнационального движения в Воронеже и утверждал, что человеческий контакт – превыше всего. Однажды он рассказал историю о том, как один из западных университетов никак не шёл на контакты с российским вузом, не реагировал на письма, но после общения с Суровцевым отношение изменилось. Я считаю, если связи налажены, то политическая погода не имеет значения. Во время моей осенней поездки в Молдову все, с кем мы работаем, подтвердили, что наше сотрудничество продолжается, есть взаимное желание и дальше работать.

Любовь Чегаровская