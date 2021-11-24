Большие гастроли «Балтийского дома»

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О том, чего не хватает кишинёвским театралам

В начале ноября культурная жизнь молдавской столицы обогатилась прекрасным событием – Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова открыл 87-й театральный сезон, а на его сцене выступили актёры санкт-петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом». Их приезд в Кишинёв стал возможным благодаря федеральной программе.

Актёр душой вещает

«Большие гастроли» – это крупнейший российский театральный проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, созданный в 2014 году Министерством культуры России по инициативе президента РФ Владимира Путина.

– Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить ещё в прошлом году, – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. – «Росконцерт» получил свыше 500 заявок. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растёт год от года.

Пять лет назад, после 40-летнего перерыва, благодаря «Большим гастролям» в Кишинёв приезжал кукольный театр имени Образцова, и вот только сейчас к нам снова прибыли долгожданные гости – театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. За два дня легко и достойно на сцене Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова (ГРДТ) были представлены детский спектакль «Остров сокровищ», комедия «НеПлохие парни», поставленная по известной пьесе Камолетти «Боинг-Боинг», и мелодрама «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков» по киносценарию Виньи Дельмара «Уступи место завтрашнему дню».

– Творческие коллективы, участвующие в «Больших гастролях», и спектакли тщательно отбираются на федеральном уровне, – уточнил директор ГРДТ Константин Харет. – Мы постоянно показываем, что у театра нет границ, потому что он раскрывает общечеловеческие ценности, указывает на общие проблемы. Лицо театра – это его актёры, которые вещают душой и сердцем. Неважно, на каком языке они говорят, важно разбудить в людях человечность. Актёры, которые приезжают к нам, делятся с нами своим светом и любовью. Что может быть важнее?

Кстати, в октябре чеховцы приняли участие в двух международных театральных фестивалях. В Николаеве театр получил четыре трофея: за лучшую комедию, лучшие костюмы, лучшую женскую роль (Раиса Хаит) и любимец публики (Геннадий Бояркин). Потом последовал Ярославль, где состоялся III Международный фестиваль русских театров зарубежья, а уже 2 ноября наши актёры играли «Снежную королеву» и «Мещан» на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».

Лицо театра – это его актёры, которые вещают душой и сердцем. Неважно, на каком языке они говорят, важно разбудить в людях человечность. Актёры, которые приезжают к нам, делятся с нами своим светом и любовью. Что может быть важнее?

Не надо ярлыков

«Балтийский дом» – наследник Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола и продолжает традиции своего славного предшественника. Своё новое имя он получил в 1991 году, а спустя девять лет удостоился статуса театра-фестиваля, ведь под его крышей родился одноимённый международный фестиваль, который за годы своего существования заслужил славу одного из авторитетных театральных форумов Европы. Вполне естественно, что служить на его сцене желают многие молодые актёры.

– Чтобы попасть на сцену уважаемого театра, мы очень старались и, наверное, как-то оправдали доверие старших коллег и руководства, – признался питерский актёр Егор Лесников. – Наша молодость, энергия и азарт, возможно, передаются и персонажам. Надеюсь, кишинёвские зрители это ощутили. У вас замечательно, тепло, прекрасная атмосфера, потрясающий город, здесь мы чувствуем воодушевление, энергетический подъём.

Художественный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» заслуженный работник культуры РФ Марина Беляева была на гастролях в молдавской столице 45 лет назад. Она вспоминает, как они перед отъездом накупили подарков, но тут случился снегопад, задержавший ленинградцев ещё на три дня. Однако непогода не помешала полюбить наш добрый Кишинёв.

На пресс-конференции, прошедшей в ГРДТ, питерским гостям задали вопрос, почему в их гастрольном репертуаре нет пьес русских драматургов, а все три спектакля принадлежат перу заморских авторов?

– Независимо от того, какой у нас репертуар, мы как были русским театром, так им и остаёмся, – уточняет Марина Беляева. – У нас идёт русская классика в различных вариантах, в том числе и современные произведения. Спектакли – разных жанров, разноплановые, дающие возможность достаточно ярко представить наших актёров. А вообще не надо вешать ярлыки – русский театр либо какой-то иной. Театр должен быть хороший, он должен нравиться зрителю, давать жизни те витамины, которых ей не хватает.

Марина Беляева обратила внимание на то, что в представленных пьесах обозначены проблемы – общие для всех людей, независимо от того, в какой стране мира они живут, – в Америке, России или в Молдове. Особенно это заметно в спектакле «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков». Суть его в том, что дети вырастают и родителям уже нет места в их жизни. Увы, такие истории продолжаются не только в пространстве, но и во времени.

Эмпатия сцены

Заслуженный артист России Александр Павельев, сыгравший главную роль в гастрольной мелодраме, обсуждая современные репертуары театров, вспомнил нестареющую фразу Козьмы Пруткова о том, что у каждого портного свой взгляд на искусство.

– Не европейцы мы на сцене, честно скажу, и никак на американцев не тянем, – уверен Александр Павельев. – Суть в том, что мы играем на русском языке, а театр построен на эмпатии. Зритель это прекрасно понимает и решает: моё это или не моё, сопереживает он этому или нет. И наша задача побудить себя так, чтобы зритель в ответ смеялся и плакал. И кто бы что ни говорил, на мой взгляд, театр – это развлечение. Даже прийти поплакать в театр – это себя развлечь.

По мнению Александра Павельева, проблема современной драматургии – в языке. Если, к примеру, в гоголевском «Ревизоре» поменять в предложении хотя бы два слова, может измениться и сам смысл. Мы разговариваем не словами, а мыслями. И если у Гоголя мысль в предложении понятна, что может подтвердить любой актёр, то у нынешних авторов, чтобы выразить мысль, необходимо много предложений. И вообще, если на сцене поставить пьесу о современной жизни, то страшновата она будет, она не вызывает сопереживания, «желтуха» забила всё, в частности через телевидение. Всех интересуют интимные подробности чужой жизни. Нет по-настоящему философских рассуждений, чем славилась российская интеллигенция. Если поднимается молодёжная тема, то она становится невероятно жёсткой, и очень сложно найти в драматургии произведения, которые по-настоящему отразили жизнь и борьбу молодых, их продвижение вперёд.

Праздник без цветов

Возможно, гостям из Санкт-Петербурга было немного тесновато в нашем театре. У них дома и сцена раз в пять больше, и зал более вместительный. Но, наверное, главное в храме Мельпомены – это зрители, а кишинёвские театралы – самые благодарные зрители в мире. Конечно же, мы все будем ждать нового визита «Балтийского дома». Может быть, мы увидим комедию «Волки и овцы» А. Н. Островского, пьесу «Шатуны» Юрия Мамлеева или не стареющую лирическую комедию «Девчата» по одноимённой повести Бориса Бедного.

– Мы, актёры, очень любим гастролировать, прекрасно, что у нас появилась такая возможность. Спасибо, что на культуру дают такие деньги, – резюмировала народная артистка России Ирина Соколова.

Действительно, спасибо всем, кто создал «Большие гастроли», и тем, кто поддерживает их сейчас, ведь мы продолжаем испытывать дефицит театральных праздников. Жаль только, что после приобретения билетов у театралов не остаётся денег на цветы. Жёлтые хризантемы – единственный букет, вручённый по окончании заключительного спектакля кем-то из зрителей народной артистке РФ Ирине Соколовой.

Премьера

Разножанровый репертуар

Виталий Дручек, художественный руководитель ГРДТ им. А. П. Чехова:

– К 26 ноября Русский драматический театр им. А. П. Чехова готовит премьеру «Ночь любви» по произведению Фёдора Достоевского «Белые ночи». Инсценировка Владимира Кирюханцева. Спектакль приурочен к 200-летнему юбилею писателя. Что-то новенькое мы хотим подготовить и для нашего юного зрителя. 29 декабря планируем представить «Кота в сапогах» режиссёра Геннадия Бояркина. В этой сказке задействовано много молодых актёров, для некоторых из них это будет первое выступление на сцене. После Нового года к нам обещал приехать наш земляк, российский режиссёр Дмитрий Акриш, который готов поставить на сцене нашего театра «Вишнёвый сад». Предполагаю, что мы его успеем подготовить к закрытию 87-го театрального сезона. Мы хотим создать мощный разножанровый репертуар. У нас много планов, надеемся, что пандемия нам больше не помешает.

Наталья Устюгова