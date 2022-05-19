Больше вреда, чем пользы: врач рассказала о “тёмной” стороне помидоров

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Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала о “тёмной” стороне помидоров, порекомендовав ограничиться тремя плодами в день. Также уточняется, в каком случае от магазинных томатов человек получит больше вреда, чем пользы. Так, оценивая качество овоща, нужно обращать внимание на срез помидора. От продукта с множеством “прожилок” лучше отказаться.

– Если там много жёстких прожилок, особенно жёлтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами, – отметила врач.

Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты. Последние “могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород”, предупредила специалист, передает rg.ru.

При этом врач посоветовала есть только спелые помидоры. Недоспевшие плоды могут содержать повышенную концентрацию вредных веществ.

– Помидоры действительно полезны, но это паслёновые, и в них может накапливаться соланин, – уточнила врач, пояснив, что это – яд растительного происхождения.

Осторожнее с употреблением томатов стоит быть при язвенной болезни, гастрите, панкреатите, а также склонным к мочекаменной болезни. Средняя норма – три помидора в день, но всё индивидуально, это зависит от состояния человека, заключила специалист.

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