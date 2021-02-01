Больше овощей и фруктов, меньше макарон и жира: в детсадах Кишинева вводится единое меню

0

С сегодняшнего дня во всех детских Кишинева вводится новое типовое меню, утвержденное муниципалитетом. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он уточнил, что документ был согласован с Главным управлением образования, молодежи и спорта и одобрен Центром общественного здоровья Кишинева.

Типовое меню для каждого сектора разработано на десять дней, после чего повторяется, начиная с первого дня.

– Дошкольные образовательные учреждения должны ежедневно обеспечивать детей свежими фруктами и овощами, хлеб должен быть из цельнозерновой муки, а ежедневное количество макарон, жира и соли должно быть уменьшено. Мы стремимся предоставлять родителям подробную информацию о питании их детей и сделать директоров детских садов более ответственными, – сказал градоначальник.

Ион Чебан также распорядился в течение следующих двух месяцев провести проверки в ряде детских садов Кишинева и проинформировать его о выявленных нарушениях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.