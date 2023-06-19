Больше 60% жителей Молдовы хранят сбережения “под матрасом”

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Согласно исследованию финансового поведения населения Республики Молдова, проведённого Национальным банком Молдовы, степень сбережений среди граждан очень низкая. Так 79% респондентов заявляют, что они не могли откладывать деньги в течение последних 6 месяцев.

Большинство респондентов, которым всё же удается копить, хранят свои сбережения в наличных (62%) или на расчётном счёте в банке (26%). Среди других способов хранения сбережений значились: срочные вклады/депозиты (7%), вложения в недвижимость (4%), страхование жизни (2%), ценные бумаги и пенсионные/инвестиционные фонды (около 1%), передаёт mybusiness.md со ссылкой на mold-street.com.

Основными целями сбережений остаются “на непредвиденные/чрезвычайные ситуации” (36%) и “возможное ухудшение финансового положения” (32%). Другими задачами, упомянутыми респондентами, являются краткосрочные запланированные будущие покупки, долгосрочные сберегательные цели, инвестирование в прибыльные активы.

На момент опроса только 30% респондентов заявили, что они использовали источники финансирования кредитных организаций, причём наиболее часто используемым инструментом был потребительский кредит. В последующий период только 8% опрошенных заявляют о своей заинтересованности в обращении в кредитную организацию за финансированием. В процессе кредитования наиболее важными аспектами считаются выгодные условия финансирования, оперативность принятия решения о кредитовании и низкие применяемые сборы/комиссии.

Для более чем половины респондентов (59%) договорные кредиты/займы представляют собой непосильное бремя. В то же время 29% респондентов заявляют, что сталкивались с ситуацией, когда они не вносили платежи по кредиту вовремя по различным причинам.

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