“Большая уборка” в Кишиневе: Ион Чебан с семьей и коллегами собрали мусор в парке “Ла извор” (ФОТО)

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Многие кишиневцы откликнулись на призыв генпримара Иона Чебана и вышли сегодня на улицы, чтобы вместе с ним навести чистоту в родном городе.

Градоначальник вместе со своей семьей, а также с вице-примарами, претором сектора, сотрудниками примарии и муниципальных подразделений собрали мусор в парке “Ла извор” в рамках кампании “Большая уборка”. Аналогичные мероприятия прошли во всех секторах столицы – в парках, скверах и общественных местах.

– Мы мобилизовались, потому что нас волнует то, как выглядит наш город, и мы продемонстрировали, что можем сделать его чистым и красивым. Благодарю всех граждан и своих коллег, которые откликнулись на наш призыв, и в свое свободное время активно участвовали в уборке во всех секторах города. Давайте вместе сделаем Кишинев чище и вместе сохраним эту чистоту! – призвал Ион Чебан.

Кампания “Большая уборка” будет проводиться в ближайшие недели. Параллельно ведутся работы по благоустройству зеленых насаждений в городе и завершению текущих инфраструктурных проектов. Позже будет инициирована акция по посадке деревьев и кустов.

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