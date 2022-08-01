Больным раком молочной железы будет оказана бесплатная психологическая помощь

Пациенты, перенесшие мастэктомию, получат бесплатную психологическую помощь в виде сеансов реабилитации.
Институт онкологии наймёт несколько психологов и пригласит студентов-психологов последних курсов на стажировку для оказания бесплатной психологической помощи пациентам. Кроме того, Фонд ООН в области народонаселения подтвердил возможность закупки необходимого оборудования для этого участка, все услуги будут оплачиваться из источников Национальной кассы медстрахования, передаёт moldpres.md.
Напомним, что с этого года всем женщинам, перенесшим хирургические операции онкологической патологии молочной железы, предоставляются бесплатные протезы груди.
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Врут как обычно, после кодида скольким нужна была реабилитация, но даже до врача невозможно было добраться, очереди на месяц вперед! В поликлинике никто не направлял! В медицине хаос, запись на УЗИ очередь с марта месяца… К врачам попасть сложно, а тут психологическая помощь! Дайте людям за заплаченные деньги в медстрах, то что им необходимо, введите превинтивную медицину как было в советское время и не нужно будет грудь удалять!!! Или разгоните медстрах, за заплаченные деньги, лучше хоть платные услуги, но получить!