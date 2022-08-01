Больным раком молочной железы будет оказана бесплатная психологическая помощь

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Пациенты, перенесшие мастэктомию, получат бесплатную психологическую помощь в виде сеансов реабилитации.

Институт онкологии наймёт несколько психологов и пригласит студентов-психологов последних курсов на стажировку для оказания бесплатной психологической помощи пациентам. Кроме того, Фонд ООН в области народонаселения подтвердил возможность закупки необходимого оборудования для этого участка, все услуги будут оплачиваться из источников Национальной кассы медстрахования, передаёт moldpres.md.

Напомним, что с этого года всем женщинам, перенесшим хирургические операции онкологической патологии молочной железы, предоставляются бесплатные протезы груди.

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