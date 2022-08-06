Больным диабетом предлагают подавать заявки на компенсацию лекарств и медицинских устройств

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Национальная касса медицинского страхования призвала пациентов с диабетом пользоваться аналогами инсулина и компенсируемыми медицинскими устройствами.

По данным ведомства, начиная с июля этого года лица, проходящие амбулаторное лечение, получают аналоги инсулина и медицинские приборы для контроля уровня сахара в крови, компенсируя это из средств НКМС, передает moldpres.md.

Таким образом, больные сахарным диабетом имеют свободный доступ к семи международным общепринятым наименованиям аналогов инсулина. Эти препараты отпускаются по рецепту, выписанному эндокринологом. В медицинских учреждениях районов, где нет врача-эндокринолога, назначение осуществляет лечащий врач, назначаемый приказом директора районного государственного медико-санитарного учреждения.

При этом рецепты на компенсируемые медицинские изделия – тесты и ланцеты для контроля уровня глюкозы – выдает семейный врач. Бенефициары, как застрахованные, так и незастрахованные лица, могут получать лекарства и медицинские устройства в любой аптеке, с которой работает Национальная касса медстрахования. Таким образом, фармацевт обязан предложить бесплатно предлагаемое медицинское изделие. Если человек откажется от этого продукта, то он будет проинформирован о доступных устройствах с частичной компенсацией.

Также в аптеке по рецепту, выписанному врачом, есть возможность выбрать лекарство или медицинское изделие из перечня товаров с разными торговыми названиями и ценами. Если на момент запроса лекарство или устройство отсутствует в аптеке, оно должно быть предоставлено заявителю в течение 72 часов с момента обращения. Аналоги инсулина компенсируются на 100%.

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