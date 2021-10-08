Больницы с COVID-больными в Кишинёве переполнены

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Только 35% населения муниципия Кишинёв вакцинировано против нового коронавируса, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Медицинские работники в столице вакцинированы на 95-96%, и такой же процент иммунизации зарегистрирован у работников школ. Данные были представлены заместителем начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Борисом Гылкой на вчерашнем заседании Муниципального совета.

Борис Гылка напомнил, что Муниципальный центр вакцинации имеет возможность иммунизировать 1200 человек в день, а ещё 70 пунктов вакцинации расположены во всех медицинских учреждениях муниципия, в том числе в пригородах Кишинёва. В то же время иммунизация населения происходит и в мобильных пунктах вакцинации – троллейбусе и автобусе. С 26 мая посредством этих мобильных точек было вакцинировано более 17 тысяч человек. По словам представителя примарии, сегодня ситуация с COVID-19 аналогична той, что была весной этого года, передаёт ipn.md.

– Больницы с COVID-больными в муниципии Кишинёв переполнены. Мы находимся на грани с количеством коек, и у нас есть схема постепенной активации других медицинских учреждений. В реанимационных отделениях практически нет свободных мест. 97-98% людей, госпитализированных в тяжелом состоянии, не вакцинированы, – отметил Борис Гылка.

С начала пандемии COVID-19 в столице из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерло более 2 тысяч человек.

– Нам предстоит ещё много работать, чтобы убедить людей вакцинироваться. У нас достаточно вакцин, и они разнообразны, – подчеркнул Борис Гылка.

Всего в Молдове от коронавируса привито 23% населения.

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