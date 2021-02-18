Боля: Закон един для всех. Фуркулицэ: Ваши слова – да Майе Санду в уши! (ВИДЕО)

Боля: Закон един для всех. Фуркулицэ: Ваши слова – да Майе Санду в уши! (ВИДЕО)

Партия “Действие и солидарность” примет любое решение КС – даже если судьи признают указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера неконституционным. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил депутат ПДС Владимир Боля.  

– Какое решение будет – мы подчинимся и выполним абсолютно все требования законодательства РМ, – сказал он. 

– Мне очень понравились эти слова, что они полностью выполнят решение КС. Это означает, что если Суд отменит указ о выдвижении Гаврилицэ, то госпожа Санду сделает то, что положено по Конституции и выдвинет кандидатуру Дурлештяну, – отметил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Закон нужно соблюдать не только тогда, когда тебе выгодно, а всегда, – парировал Боля. 

– Ваши слова – да Майе Санду в уши, потому что само повторное выдвижение Гаврилицэ уже было нарушением, – ответил Фуркулицэ. 

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