Боля: Закон един для всех. Фуркулицэ: Ваши слова – да Майе Санду в уши! (ВИДЕО)

Партия “Действие и солидарность” примет любое решение КС – даже если судьи признают указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера неконституционным. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил депутат ПДС Владимир Боля.

– Какое решение будет – мы подчинимся и выполним абсолютно все требования законодательства РМ, – сказал он.

– Мне очень понравились эти слова, что они полностью выполнят решение КС. Это означает, что если Суд отменит указ о выдвижении Гаврилицэ, то госпожа Санду сделает то, что положено по Конституции и выдвинет кандидатуру Дурлештяну, – отметил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Закон нужно соблюдать не только тогда, когда тебе выгодно, а всегда, – парировал Боля.

– Ваши слова – да Майе Санду в уши, потому что само повторное выдвижение Гаврилицэ уже было нарушением, – ответил Фуркулицэ.