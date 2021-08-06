Боля: За день до избрания правительства ПДС прессу выгнали с заседания парламентской комиссии (ВИДЕО)

Боля: За день до избрания правительства ПДС прессу выгнали с заседания парламентской комиссии (ВИДЕО)

Депутат Блока коммунистов и социалистов Василий Боля поймал на лжи Наталью Гаврилицу. Кандидат в премьеры заявила с парламентской трибуны, что деятельность кабмина будет максимально прозрачной, а пресса получит доступ к любого рода информации. 

– По поводу доступа прессы – вчера у нас было заседание юридической комиссии, на которую журналистов не пустили. Это было за день до избрания правительства. Дальше, думаю, будет ещё хуже, – сказал Боля. 

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