Боля: Венецианская комиссия показала Санду и ПДС “красную карточку”

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Венецианская комиссия вынесла отрицательное заключение на поправки в Закон о прокуратуре, в спешке принятые правящим большинством в августе этого года. Нововведения, в частности, позволили ВСП отправить в отставку генерального прокурора. Принятое ВК решение на своей странице в соцсети прокомментировал депутат-социалист Василий Боля. Он назвал это “красной карточкой” Майе Санду и ПДС.

– Эта фейковая власть получила “красную карточку” от важной европейской структуры. Они профанировали всё, что называется “реформой”. Министр Литвиненко и председатель юридической комиссии Стамате должны уйти в отставку, – уверен Боля.

Другие детали социалист пообещал представить завтра на пресс-конференции.

Стоит отметить, что в своём заключении Венецианская комиссия рекомендует властям вернуть генерального прокурора в состав Высшего совета прокуроров и пересмотреть процедуру оценки его деятельности.

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