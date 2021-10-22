Боля: В чей карман “уйдут” 500 долларов с каждой тысячи кубов газа? (ВИДЕО)

Боля: В чей карман “уйдут” 500 долларов с каждой тысячи кубов газа? (ВИДЕО)

Власти хотят покупать поставляемый сегодня Молдове Россией по цене 790 долларов газ за 1300, но у “других источников”. “Где логика?! В чей карман отправится разница в цене?”, – справедливо поинтересовался у депутатов ПДС социалист Василий Боля. 

Он выразил уверенность в том, что руководство РМ подготовило схему по выводу денег из страны.

– Приготовили офшоры. Нашли печати в кабинетах ваших бывших “зелёных” премьер-министров. Вы готовите новую “афёру века”, скажите об этом обществу прямо, – призвал Боля. 

Депутат БКС предупредил, что у этого преступления нет срока давности, и что рано или поздно ответственные понесут за это наказание.

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