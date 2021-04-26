Боля требует от Генпрокуратуры привлечь Литвиненко к ответственности (ВИДЕО)

Боля требует от Генпрокуратуры привлечь Литвиненко к ответственности (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Василий Боля потребует от Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности депутата ПДС Сергея Литвиненко за заведомо ложный донос и клевету в свой адрес. Об этом Боля заявил сегодня на пресс-конференции. Социалист также намерен обратиться в Минобразования и в ВУЗ, в котором учился Литвиненко, с тем, чтобы убедиться в том, что он действительно обладает знаниями в области права. 

Василий Боля также просит лидера ПКРМ Владимира Воронина рассказать о том, как Сергей Литвиненко был трудоустроен в  администрации президента, когда Воронин занимал пост главы государства.

– Прошу вас сообщить, при каких обстоятельствах Литвиненко начал работать в администрации президента, как проявил себя при исполнении обязанностей и проверялись ли его профессиональные способности какой-либо комиссией. Также прошу сказать, прошёл ли Литвиненко испытательный срок, – отметил социалист. 

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