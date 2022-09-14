Боля: Требования фермеров выполняются, но протестовать – их право

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Государство уже выполнило требования аграриев, но протестовать – их право. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля. По его словам, власти разрешат пострадавшим от сильной засухи аграриям погасить налоги до 25 ноября – данное отступление от закона будет одобрено Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, по словам министра, фермеры не будут оштрафованы Налоговой инспекцией или банками за задержку платежей, но речь идёт только о долгах, которые образовались из-за засухи этого года, а не об исторических задолженностях.

– Все их требования в действительности выполняются. В этой отрасли задействованы 6500 экономических агентов, и для меня все важны. Мы приняли решение, и за него проголосуют на заседании КЧС, чтобы налоги, которые должны платить фермеры, могли быть погашены до 25 ноября. Что касается штрафов за просрочку, то этот вопрос уже решён с Налоговой инспекцией и Министерством финансов. Но они имеют право протестовать, – сказал Владимир Боля в эфире передачи на частном телеканале.

Министр добавил, что за задержку платежей фермеров наказывать не будут, однако это касается только тех долгов, что были накоплены в этом году, а не исторических задолженностей.

– Мы говорим о долгах, возникших из-за ситуации в 2022 году, а не о 100-летних долгах. Старые долги нужно отдавать вовремя, нужно уважать людей, которые зарабатывают деньги. Многие из тех, кто импортирует эти удобрения, в свою очередь, являются фермерами и владеют тысячами гектаров. Мы должны уважать друг друга. Не бывает такого, чтобы один был важен, а все остальные ничего не значили, – пояснил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Вчера представители Национальной федерации фермеров и ассоциации “Сила фермеров” объявили о проведении протеста 20 сентября. По их словам, акция будет носить сугубо экономический характер и не будет политизирована.

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