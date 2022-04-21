Боля: Те, кто сегодня обвиняют Мудряка, завтра сами окажутся на скамье подсудимых (ВИДЕО)

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Шито белыми нитками. Так дело против Раду Мудряка прокомментировал социалист Василий Боля. Он обратил внимание парламентского большинства, что даже опросы показывают, что 76% граждан считают, что юстиция в нашей стране захвачена ПДС.

⁃ Мы говорим сегодня о правовом государстве? Понимаю, что всех оставшихся в стране 2 млн 500 тыс. граждан вы рассматриваете как бандитов, но это не так. Любое действие, которое вы предпринимаете, должно быть доказано. Вы созывали судебную комиссию по гражданину, который сейчас находится в РФ, что он сказал? Вы сами прочитали и признали, что это доказательство невиновности нашего коллеги. А сегодня вы пришли за ним? Это как? Вы обвиняете нашего коллегу в отмывании денег. Докажите, что отмытые деньги произошли от преступной деятельности. Вы этого не сделали и не хотите делать. Как можно приходить к такому заключению, если вы не установили происхождение денег? – возмутился Боля.

Он также отметил, что у Мудряка уже третий мандат депутата. Каждый год он подаёт декларацию об имуществе, и все они проверяются инспекторами.

⁃ Мудряк всегда был уважаемым и честным человеком. После режима Плахотнюка ещё 2 года был честным человеком, и не было к нему никаких вопросов. И вот в 2021 году после парламентских выборов, когда сменилась власть в стране, в конце августа открывают уголовное дело против Раду Мудряка. Вам слух не режет, депутаты? Те, кто хотят столкнуть нас лбами, эти войны вам еще не надоели? Ясно, что это политическая акция, ясно, что наш коллега уже второй или третий человек, в отношении которого заводят чисто политическое дело (после Стояногло и Ченуши). Состряпали там какое-то уголовное дело. Все эти действия не останутся без ответа. Я уверен,что наш коллега защитит свою честь в суде, а те, кто его обвинял, сами окажутся на скамье подсудимых, – подытожил Боля.

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